Come festeggiare al meglio queste feste, se non con tanta e bellissima musica?!

È con immensa gioia e soddisfazione che AccordiAbili ospiterà nella propria sede il cantautore emergente Donato Lerna, un grande Amico e Sognatore di Ceglie Messapica, il quale è stato accompagnato nel suo percorso musicale con i corsi de “La musica per tutti”, organizzati e promossi dalla Associazione presieduta da Vincenzo Deluci e dalla cooperativa “Equo e non Solo”. Ma, soprattutto, AccordiAbili ha realizzato, con Informatici Senza Frontiere e il supporto della Cosmapack, una tastiera adattata alle particolari esigenze di Lerna, a causa della sua disabilità, nell’ambito del progetto MusicAAL.

“Io sono qui” è il suo primo album e come lui stesso dichiara “Per fare questo album ci ho impiegato 4 lunghissimi anni, le tante giornate fatte di sacrifici impegnando tutta la mia famiglia” ed aggiunge “Devo dire che ho trovato le persone giuste al momento giusto, abbiamo lavorato alla realizzazione di questo album tutti in sintonia, in un clima bellissimo fatto di giovani ma di grandi qualità.” Lerna si riferisce anche ai musicisti che lo supportano in giro per i concerti: Francesco Schiavone (chitarra), Jhonny Giannandrea (batteria) e Carmelo Todaro (basso).

Come dichiara la sua etichetta discografica, la Triode Productions, “Questo è un album introspettivo, a tratti molto realistico, libero da qualsiasi barriera fisica o mentale, carico di amore, di sogni, di speranza. In questi brani Donato, racconta la voglia di fare, di non arrendersi mai, di prendere a morsi la vita, nonostante alle volte sia dura; dice della passione per la musica e per la vita stessa, perché volersi bene è il primo traguardo. Per questo Donato affronta ogni sfida senza rinunciare ai propri sogni, vivendo di vibrazioni sotto pelle, senza mai perdersi d’animo.”

La presentazione del disco di Donato Lerna si terrà alle ore 19:00 del 21 dicembre e sarà curata da Bruno Marchi alla presenza del cantautore cegliese.

Ingresso libero.

Associazione di Promozione Sociale www.accordiabili.it