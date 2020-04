Il circolo di Brindisi del Partito Democratico ha deciso di destinare al fondo istituito per l’iniziativa Brindisi Solidale, finalizzata ad aiutare i cittadini in difficoltà, le ulteriori risorse del fondo cassa consistenti nell’erogazione liberale mensile e permanente degli assessori comunali di Brindisi, nei versamenti dei consiglieri comunali e nella quota di competenza del circolo per il tesseramento degli iscritti del 2019.

La decisione degli organi direttivi del circolo cittadino segue la scelta del mese scorso di destinare altre risorse al sostegno del sistema sanitario regionale mediante una raccolta fondi promossa dalla Regione Puglia.

“Il Governo e la Regione Puglia hanno stanziato importanti risorse per andare incontro, nell’immediato, ai cittadini in situazioni di particolare fragilità economica e sociale prevedendo l’erogazione di buoni spesa e la distribuzione di beni di prima necessità. L’amministrazione comunale di Brindisi sta facendo un lavoro immenso e senza sosta per distribuire in breve tempo i buoni e al contempo ha organizzato una rete sociale estremamente importante con le associazioni di volontariato cittadine.

Un patrimonio di solidarietà che dovrà potenziarsi e funzionare in maniera stabile anche dopo questa brutta situazione di emergenza sanitaria. Per questo il circolo cittadino del Pd, che mi onoro di rappresentare, ha deciso di contribuire con le risorse attualmente disponibili al progetto Brindisi Solidale. Faremo in modo che questa iniziativa di partito possa replicarsi costantemente fin quando l’emergenza sarà superata, speriamo in breve tempo, e auspichiamo che chi ha la possibilità di donare lo faccia senza indugio”.

