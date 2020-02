Gli uffici della Delegazione Sant’Elia sono stati ripuliti dai documenti che, da dieci anni, erano ammassati in alcune stanze della sede comunale perché sottoposti a sequestro da parte della magistratura.

Una di queste sarà messa a disposizione della ditta Ecotecnica per la distribuzione dei sacchetti e del materiale per la raccolta differenziata.

“Finalmente siamo riusciti ad intervenire – spiega l’assessore con delega alle Delegazioni comunali Mauro Masiello – ripristinando l’ordine in quelle stanze che sono state inutilizzabili per un decennio. Si sta valutando la possibilità di utilizzare le aree liberate per offrire nuovi servizi ai cittadini del quartiere”.