I Carabinieri della Stazione di Mesagne, nel corso di mirato servizio finalizzato a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, hanno arrestato un 21enne ed un 19enne, entrambi del luogo. I due giovani, giunti nei pressi dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Mesagne, sono stati bloccati dai militari e a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di 36 gr. di “marijuana” di cui 33 gr. contenuti in una busta e altri 3 gr. in tre bustine, tutto occultato all’interno del cruscotto dell’autovettura; altre tre bustine, contenenti 3 gr. di “hashish” sono state rinvenute addosso al 21enne. Successivamente, la perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione del 19enne, eseguita con l’ausilio dell’unità cinofila della G.d.F. di Brindisi, ha portato al rinvenimento di altri 3,6 gr. di “marijuana”, celati all’interno di un comodino della camera da letto del giovane. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati rimessi in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.