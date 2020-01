A Erchie, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato, per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, un 55enne di San Pancrazio Salentino.

Nello specifico, l’uomo, alla guida della propria autovettura a San Pancrazio Salentino, ha investito un 78enne del luogo che trasportato presso l’Ospedale Perrino di Brindisi riportava lesioni con prognosi di 7 giorni. Gli accertamenti alcolimetrici e tossicologici hanno riscontrato la positività all’uso di sostanza stupefacente. La patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro penale.