Nuova vita per i plessi del Terzo Istituto Comprensivo di Francavilla Fontana, questo in sintesi il risultato ottenuto dalla Giunta Denuzzo che si è aggiudicata due importanti finanziamenti del valore complessivo di quasi 6 milioni di euro per la messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici.

“Ripartiamo dalle scuole – dichiara il Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Antonello Denuzzo – sembra indicarci questo il tempismo con cui arrivano questi fondi dopo il lungo lockdown. Con questi fondi metteremo in sicurezza i luoghi di formazione dei nostri bambini e ragazzi per salvaguardare la loro salute ed il nostro futuro.”

Questo importante risultato è stato raggiunto grazie al lavoro di squadra svolto con l’Ufficio Tecnico comunale che ha lavorato senza sosta per consegnare nei giusti tempi la documentazione necessaria per partecipare al bando.

Con queste somme i plessi scolastici comunali del Terzo Istituto Comprensivo De Amicis – San Francesco saranno messi in sicurezza con interventi strutturali che adegueranno gli immobili alle più recenti norme antisismiche e le renderanno efficienti dal punto di vista energetico. Questi plessi scolastici saranno i primi immobili dell’intero patrimonio comunale ad essere adeguati alla nuova normativa antisismica.

“La sicurezza rappresenta senza dubbio una esigenza primaria – prosegue il Sindaco – ma grazie a questi interventi riusciremo a rinnovare anche dal punto di vista estetico e funzionale le nostre scuole che, nei prossimi anni, acquisiranno sempre maggiore centralità nella vita cittadina nell’ottica dell’apprendimento permanente.”

Il finanziamento – derivante dal decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 – rientra nel piano di interventi della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018/20 ed è inserito nel piano regionale triennale di edilizia scolastica.

