Martedì 8 ottobre 2019, alle ore 18.00, presso l’Hotel Virgilio di Brindisi, il Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Brindisi ha organizzato una conferenza sul tema:”Educazione e Educatività”. Introdurrà l’argomento, la dott.ssa Aloisia Lamberti Cagnazzo, Presidente del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Brindisi e Delegata Regionale per la Puglia.

Relazionerà la prof.ssa Raffaella Argentieri. La giornalista Anna Consales modererà l’incontro.

La prima traccia di Riflessione del Convegno Nazionale dell’anno sociale 2019-20, “L’educatività: una leva per costruire la “civiltà dell’amore”, è a cura di Fr. Riccardo Lufrani, o. p., professore di Teologia morale presso LUMSA, Roma.

“Papa Francesco definisce il periodo che il mondo sta attraversando un “cambiamento d’epoca”. In questo tempo di profondi mutamenti molti si sentono spaesati, ed è compito di noi Cattolici di comprendere questi cambiamenti ed operare affinché la società divenga sempre più ad immagine di Cristo. San Paolo VI, e dopo di lui tutti i Pontefici, ci esortano con sempre più urgenza a costruire la “civiltà dell’amore”, nella quale la carità è posta a fondamento della convivenza umana. Non meno importante è sapere come costruirla! Possiamo farlo utilizzando gli strumenti dell’educatività e dell’educazione, veicoli privilegiati per edificare una società in cui si realizzi il vero bene di tutti. L’attuazione dei principi delineati dalla Dottrina Sociale della Chiesa attraverso un uso informato e sistematico delle leve dell’educatività e dell’educazione permetterà di costruire la civiltà di oggi è del futuro, fondandola sulla carità e promuovendo i valori della verità, della libertà e della giustizia “.

