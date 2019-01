L’amministrazione comunale di Brindisi, in vista dell’ondata di gelo dei prossimi giorni, ha deciso di attivare un servizio di pernottamento per i senzatetto. Con l’aiuto della polizia locale, saranno individuati coloro che potrebbero avere la necessità di trascorrere, da oggi e fino al 7 gennaio, la notte al coperto anziché in strada al fine di evitare danni per la loro salute.

Saranno gli agenti della polizia locale ad indirizzare le persone senza fissa dimora presso una struttura già individuata.