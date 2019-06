Entra nel vivo il programma di eventi della Regata internazionale “Brindisi-Corfu”.

Oggi, domenica 9 giugno, primo appuntamento, alle ore 9.00, con il 1^ Torneo regionale di basket “Città di Brindisi” a cura dell’Associazione Aurora Brindisi. Le partite si disputeranno sul piazzale Lenio Flacco.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, invece, è prevista la “Veleggiata della solidarietà”, a cura di GV3.

Alle ore 11.00 appuntamento con le Giornate veliche Bocche di Puglia (Lungomare Regina Margherita).

Alle ore 18.00, nel Villaggio della Regata e su iniziativa delle Donne della Vela, si svolgerà la Caccia al tesoro sul tema “Con l’arte, con la scienza e con un po’ di intelligenza”. Il comitato organizzatore coglie l’occasione per ringraziare l’Istituto “G. Giorgi” e, in particolare, la dirigente scolastica Maria Luisa Sardelli, i professori Antonio Bari e Orlando De Giorgi, oltre agli studenti, per la creazione dell’applicazione per la gestione della caccia al tesoro.

Un grazie particolare va anche alla scrittrice Ida De Giorgio, alla Presidente della Fondazione del Teatro Verdi Katiuscia Di Rocco, a Francesco Iurlaro ed a Mario Protopapa (History Digital Library).

I premi sono stati offerti da Happycasa Store, Francioso Abbigliamento, Brums e da Cisalfa.

Intanto si è svolta ieri a Palazzo Nervegna la conferenza stampa di presentazione dell’esibizione della Banda dei Carabinieri, prevista a Brindisi sabato 15 giugno, alle ore 20.30, sul piazzale Lenio Flacco.

L’evento rientra nel programma della Regata internazionale Brindisi-Corfu.

Alla conferenza stampa erano presenti l’Assessore comunale Mauro Masiello, il Comandante provinciale dei Carabinieri, col. Giuseppe De Magistris ed il Presidente del Circolo della Vela Teo Titi.

L’esibizione, così come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa, è stata resa possibile grazie all’intervento di sponsor privati. Si tratta di ChemGas, AvioAero, Enel, Ance/Brindisi, Semes, Confindustria, Vetrugno Ambiente, Stp Brindisi, Canale 85, Co.Mo.Sud, Cantiere Danese, EPI, Consorzio Alveare e GDV.

La Banda partirà da piazza Vittoria ed attraverserà corso Garibaldi per poi giungere sul Lungomare Regina Margherita e quindi sul piazzale Lenio Flacco dove sarà montato il palco.

L’esibizione avrà luogo al termine della cerimonia di presentazione della Regata, prevista alle ore 17.45 ai piedi della Scalinata di Virgilio.