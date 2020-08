Le Associazioni Culturali Eterogenea e Prima Pagina di Mesagne organizzano una Estemporanea di Caricatura che avrà luogo l’11 agosto 2020 nel cuore del Centro Storico della città di Mesagne. L’evento, che gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è inserito nella programmazione dell’Estate Mesagnese 2020.

La partecipazione è aperta a tutti e ha lo scopo di coinvolgere artisti professionisti e dilettanti, con l’intento precipuo di sostenere la libertà di espressione in tutte le sue forme. In questa occasione l’organizzazione ha voluto uscire dai canoni tradizionali di una estemporanea, dando spazio a quella forma di arte grafica come la Caricatura che vuole rappresentare un soggetto a carattere umoristico o satirico.

I partecipanti si riuniranno martedì 11 agosto alle ore 18,00 presso il Frantoio Ipogeo in Via Eugenio Santacesaria a Mesagne per l’adempimento delle operazioni preliminari mentre il concorso avrà inizio alle ore 19.00 con il termine massimo di consegna delle ore 23.00. Dopo tutti gli adempimenti, gli artisti potranno scegliere la postazione che riterranno più opportuna nell’ambito del centro storico di Mesagne seguendo un percorso stabilito dagli organizzatori.

I partecipanti saranno liberi di interpretare uno fra i seguenti personaggi: il tenente Sheridan, interpretato dall’ attore Ubaldo Lay, celebre mesagnese d’adozione, il sostituto procuratore Imma Tataranni, interpretata dall’attrice Vanessa Scalera, di origine latianese ma nata a Mesagne con il padre mesagnese e i Boomdabash che nascono come gruppo proprio nella città messapica nel 2002.

Una giuria qualificata composta da professionisti ed esperti in materia, prenderà in esame gli elaborati esposti in forma anonima e si esprimerà sulle opere più significative. Il concorso prevede un primo premio di € 400,00 e un secondo premio di € 200,00. A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Per acquisire regolamento e scheda di partecipazione o per ulteriori informazioni, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

primapaginamesagne@libero.it o ass.eterogenea@libero.it

Si può, altresì, rivolgersi presso la sede dell’associazione culturale Eterogenea in via Ruggiero Normanno n. 22 a Mesagne il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.30.