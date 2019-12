Con apposita ordinanza è stata disposta la chiusura delle scuole che sono state indicate come Aree di Accoglienza per l’evacuazione del 15 dicembre.

Le scuole di ogni ordine e grado che non sono Aree di Accoglienza saranno aperte regolarmente.

Tutte le 14 scuole che sono Aree di Accoglienza resteranno chiuse lunedì 16 dicem-bre per consentire la sanificazione degli ambienti.

Sono: IC S.ELIA-COMMENDA SCUOLA SEC.1°G S.ELIA, via Mantegna 23; IC S.ELIA – COMMENDA SCUOLA PRIMARIA VIA MANTEGNA, via Mantegna 8; IISS MAIORANA, via Montebello 11; IP ALB.PERTINI, via Appia 356; IC CAPPUCCINI SCUOLA MEDIA L.DA VINCI, via Don Luigi Guanella 9; ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE – PARADISO SCUOLA MEDIA MAMELI, via della Torretta 40; LICEO SCIENTIFICO FERMI-MONTICELLI, via Nicola Brandi 14-22; IISS CARNARO-MARCONI FLACCO-BELLUZZI, via Nicola Brandi 11; IISS FERRARIS-DE MARCO-VALZANI, via Nicola Brandi 1; ITT GIORGI, via Amalfi 6; IC CASALE-PARADISO SCUOLA SEC.1°G KENNEDY, via Vincenzo Gigante 2; IC CASALE PARADISO SCUOLA INFANZIA BOSCHETTI ALBERTI + PRIMARIA CALO’, via Primo Longobardo 6 – 8; IC CASALE-PARADISO SCUOLA PRIMARIA MARINAIO D’ITALIA, via Umberto Maddalena 31; ICA CASALE-PARADISO SCUOLA INFANZIA S.ANTONIO, via Ruggero Flores 37.

Le seguenti quattro scuole saranno chiuse anche sabato 14 dicembre: IC S.ELIA-COMMENDA SCUOLA SEC.1°G S.ELIA, via Mantegna, 23; IC CAPPUCCINI SCUOLA MEDIA L.DA VINCI, via Don Luigi Guanella 9; ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE -PARADISO SCUOLA MEDIA MAMELI, via della Torretta 40; IC CASALE-PARADISO SCUOLA PRIMARIA MARINAIO D’ITALIA, via Umberto Maddalena 31.

12 dicembre 2019