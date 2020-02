Finisce ai quarti di finale il cammino in Coppa Italia della Junior Fasano, eliminata dal Pressano al termine di un match combattuto e per larghi tratti equilibrato. Ottima la prova caratteriale della compagine biancazzurra, che dopo un avvio complicato (con i trentini avanti sul 6-2 all’12’), recuperava il vantaggio accumulato dagli avversari ed impattava al 29’ sull 11-11. Il team giallonero rimetteva la testa avanti a pochi secondi dall’intervallo (12-11 negli spogliatoi), ma la prima metà della ripresa era contraddistinta dal più assoluto equilibro (18-18 al 40’), con Flavio Messina e compagni che, pur non andando mai sul +1, evitavano con grande tenacia la fuga nel punteggio del Pressano. Tra il 47’ ed il 52’ però la formazione trentina piazzava il decisivo break di 3-0, passando dal 21-20 al 24-20, e la Junior nei minuti conclusivi riusciva solo a dimezzare il gap, con la contesa che si chiudeva dunque sul 25-23 a favore degli uomini allenati da Alessandro Fusina, i quali affronteranno domani in semifinale i padroni di casa del Siena, vittoriosi oggi sul Trieste. Sul fronte opposto del tabellone invece si sfideranno Cassano Magnago (che ha sconfitto il Conversano) e Bozen (che ha superato il Brixen).

“Abbiamo giocato una buona partita ed oggi non posso davvero rimproverare nulla ai miei ragazzi che hanno lottato su ogni pallone – dichiara a fine incontro il tecnico fasanese Francesco Ancona – Purtroppo con Paolo De Santis reduce da un infortunio, e con Beharevic a sua volta fermatosi dopo pochi minuti, non era facile affrontare una squadra forte come il Pressano, ma siamo stati bravi a restare in gara quasi fino al termine del match. Peccato purtroppo per aver ceduto alla fine, quando anche Messina ha dovuto abbandonare il campo per un problema al polpaccio, ma sono comunque soddisfatto per i segnali giunti oggi, con l’auspicio di ripartire sabato prossimo in campionato contro il Siena con questo stesso spirito”.

Tabellino

Pressano-Junior Fasano: 40-26 (12-11 p.t.)

Pressano: Facchinelli, Dallago 7, Chistè, Dedovic 1, D’Antino 1, Di Maggio 5, Sontacchi, Fadanelli, Giongo, Nikocevic 6, Sampaolo, Alessandrini 2, Argentin 1, Folgheraiter, Moser 2. All.: Alessandro Fusina.

Junior Fasano: Pavani, Grassi, P. De Santis, Angiolini 4, Angeloni, Colella, Pugliese 5, Palmisano, Notarangelo 2, Messina 1, Errico, Beharevic 1, Knezevic 9, Pignatelli 1, Bargelli. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Manuele-Castagnino.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO