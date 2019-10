“Bella storia!” chissà quante volte lo abbiamo esclamato, guardando il volto ed ascoltando il racconto di chi ogni giorno “si sporca le mani”, operando nel mondo del Volontariato e del Sociale.

Parte da qui l’idea del percorso formativo gratuito che il CSV Poiesis, il Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi ripropone nel mese di Novembre 2019 a Latiano (Br), dopo la buona riuscita di Brindisi a Maggio scorso. “Faccia da Volontario” è il corso di Comunicazione e Personal Branding ideato e curato da Tiziano Mele, giornalista, creativo e responsabile dell’Area Comunicazione dello stesso CSV. Il Personal Branding, tecnica di Comunicazione attraverso cui una persona definisce i propri punti di forza (conoscenze, competenze, stile, carattere, abilità, ecc.) che la contraddistinguono in modo univoco, creando un proprio marchio personale, non è altro che “l’arte di promuovere se stessi ed il proprio brand”, riuscendo a rendersi riconoscibili e memorizzabili dal pubblico.

I volti e le storie del Volontariato, oltre ad essere belli e coinvolgenti, sono “didattici” e “didascalici”, cioè insegnano e trasmettono valori con esempi concreti. Raccontare la Disabilità, l’Immigrazione o la Povertà attraverso le storie di uomini e donne coinvolti ogni giorno risulta molto più efficace e coinvolgente e rappresenta il modo migliore per promuovere la storia ed i valori di un’associazione ed accrescerne visibilità, pubblico e reputazione.

A CHI SI RIVOLGE

A responsabili, soci e volontari che si occupano di comunicare e promuovere all’esterno “la vita” dell’Associazione/Organizzazione d’appartenenza. E’ l’ideale per tutti coloro che – appassionati di comunicazione e social network – sono alla ricerca della strategia più adatta per creare contenuti editoriali che possano incuriosire ed interessare il pubblico di riferimento.

TAPPE e CALENDARIO

Il corso percorso di 12 ore, suddiviso in 4 incontri settimanali di 3 ore ciascuno, che si svolgeranno nel mese di Novembre nei quattro Mercoledì (dalle 16,00 alle 19,00) a Latiano (Br) presso la sede dell’A.V.P.C. Ass. Volontari di Protezione Civile, in via Dalmazia, 48, secondo il seguente calendario:

– Mercoledì 06 Novembre

– Mercoledì 13 Novembre

– Mercoledì 20 Novembre

– Mercoledì 27 Novembre

ARGOMENTI e CONTENUTI

Nel corso dei 4 appuntamenti verranno affrontati i principi fondamentali del Personal Branding, sia dal punto di vista dell’ideazione e stesura di testi che da quello della creazione di immagini (foto e video). Dopo aver fornito elementi di scrittura creativa, verranno analizzati esempi di storie e campagne promosse sui media e si passerà alla pianificazione sui Social Network, con un occhio sempre attento alla creatività.

INFO ed ISCRIZIONI

Il corso è riservato a 30 partecipanti: gli interessati possono iscriversi compilando la scheda di adesione scaricabile dal sito all’indirizzo www.csvbrindisi.it ed inviandola all’indirizzo formazione@csvbrindisi.it o via fax allo 0831.096708 entro Giovedì 31 Ottobre. Per informazioni è possibile telefonare in orari d’ufficio allo 0831.515800.

IL FORMATORE

Tiziano Mele, è un giornalista che si occupa di Comunicazione, Editoria, Coaching, Sviluppo Personale e Miglioramento Professionale. Lo fa per il CSV Poiesis, il Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi (www.csvbrindisi.it), del quale è il responsabile dell’Area Comunicazione dal 2007 e per alcune Aziende, Enti ed Associazioni. E’ sempre più convinto che in tempi di crisi chi ha entusiasmo ed idee originali riesce a fare strada. Autore di alcune campagne di Comunicazione Sociale col tempo ha scoperto il suo sogno: contribuire allo sviluppo delle persone, sostenendone la crescita del talento e delle potenzialità “nascoste”.