La legge n. 160 del 27 dicembre 2019, concernente il bilancio previsionale dello stato, approvata dal Parlamento a fine dicembre, ha previsto lo stanziamento di risorse per programmi e realizzazione di opere pubbliche e, soprattutto, per la manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico delle scuole delle province e ha destinato anche delle importanti risorse, sotto forma di contributi, ai comuni per investimenti infrastrutturali, tra cui adeguamento e messa in sicurezza delle scuole.

“Le risorse assegnate dalla legge di bilancio previsionale approvata dalle Camere a dicembre, rappresentano un importante segnale che questo Governo ha inteso dare prevedendo investimenti in materia di adeguamento ed efficientamento energetico delle scuole. Il tema della sicurezza delle scuole è una sfida che ogni amministratore deve cogliere ed avere come obiettivo principale e deve puntualmente essere al centro del dibattito politico. Ora che ci sono le risorse abbiamo il dovere di realizzare prontamente una progettualità che tenga conto delle necessità sia per le strutture scolastiche provinciali che per quelle comunali. Negli ultimi anni la spesa per la manutenzione dell’edilizia scolastica è stata importante, ma adesso possiamo fare di più e meglio. Da consigliera provinciale e consigliera comunale continuerò a monitorare la situazione della manutenzione delle scuole tenendo in debito conto le esigenze prioritarie”.

Valentina Nadia Fanigliulo

Consigliera comunale e provinciale PD di Brindisi