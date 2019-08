I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per il reato di “Vilipendio delle Forze Armate dello Stato” un 66enne del luogo. Nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale, l’uomo è stato fermato in via Principe Amedeo dalla pattuglia procedente mentre era alla guida del proprio motociclo Piaggio Vespa 125.

Nella circostanza l’uomo ha sin da subito evidenziato una certa insofferenza, assumendo un atteggiamento astioso nei riguardi dei militari operanti allorquando gli hanno contestato due violazioni al codice della strada. In tale contesto ha profferito nei loro confronti la seguente frase: “poi fannu buenu ca bu danno dieci coltellate”, facendo chiaro riferimento all’omicidio per accoltellamento del Vicebrigadiere Mario CERCIELLO REGA, avvenuto a Roma il 26 Luglio scorso.