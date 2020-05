Con l’avvio di alcune prestazioni assistenziali finora rimaste sospese causa pandemia Covid-19, sembrano essere iniziati i lavori preliminari per la fase II anche nella sanità pugliese, ma nulla è stato previsto per le associazioni di volontariato che in questo momento, come nella fase I, rappresentano un aiuto fondamentale.

Già nel mese di marzo, la scelta del governo regionale di fronte all’emergenza è stata quella di sospendere ricoveri, interventi chirurgici e prestazioni differibili, rimandandoli a data da destinarsi. Le misure di distanziamento all’interno degli ospedali avrebbero dovuto arginare la diffusione del virus, anche se, numeri alla mano, così non è stato. Inutile ricordare l’importanza di affiancare a forme di distanziamento nei reparti, anche le dotazioni di DPI certificati a tutto il personale sanitario. Concetto, questo, compreso dalla Regione Puglia con qualche settimana di ritardo.

E se da un lato i risultati della gestione regionale dell’emergenza sono stati inefficaci e fuori tempo nella fase I, auspichiamo che almeno nella fase II il Presidente-assessore dia seguito ad una serie di attività in grado di ridurre i contagi, pur riprendendo le normali attività sanitarie.

Forza Italia propone al Governatore Emiliano di sostenere le associazioni di volontariato affinché possano svolgere il ruolo di “accompagnatori” dei cittadini che gioco forza dovranno accedere alle strutture sanitarie ed ospedaliere per visite, esami diagnostici e strumentali, day hospital, terapie. La presenza dei volontari, dotati di tutti i DPI necessari, ridurrebbe notevolmente il rischio di contagio di accompagnatori, pazienti e operatori sanitari.

In attesa di conoscere cosa il Governatore abbia previsto per la sanità nella nostra provincia, rispetto allo snellimento delle liste d’attesa, l’integrazione con la medicina territoriale, la digitalizzazione delle procedure di prenotazione, sistema dei tamponi, percorsi specifici per pazienti oncologici, divisione dei percorsi Covid e Covid-free,

riteniamo che il governatore non abbia bisogno di epidemiologi, virologi, immunologi e task forzisti per poter sostenere le associazioni di volontariato in questa fase.



forza italia brindisi