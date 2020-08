Nella serata di ieri, 24 agosto 2020, si è svolto il Coordinamento Provinciale di Fratelli D’Italia Brindisi, allargato a Coordinatori cittadini e alla presenza dei 5 (cinque) candidati al Consiglio Regionale.

Si è parlato, tra l’altro, di attività da mettere in campo nel corso della campagna elettorale e di organizzazione territoriale del partito.

“Nell’ambito di un vasto programma di riorganizzazione ed espansione sul territorio della Provincia di Brindisi, si è proceduto alla nomina di Cesare Mevoli, storica figura della destra brindisina e dirigente provinciale, di co-coordinatore cittadino di FDI di Brindisi in affiancamento al coordinatore in carica, avv. Sabrina De Punzio. Il tutto è stato deciso nella consapevolezza e sicuri che l’impegno e la dedizione che Cesare riserverà al nuovo incarico unitamente all’avv. De Punzio, costituiranno un valore aggiunto per la crescita del nostro partito”. Così l’On. Ylenja Lucaselli, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia.

“È per me una grande soddisfazione essere stato nominato co-coordinatore cittadino del partito, un grazie va al coordinamento provinciale e a tutti coloro i quali si sono dimostrati vicini a me in quest’esperienza; cercherò di essere all’altezza dell’importante incarico assegnatomi iniziando nel più breve tempo possibile a dare vita ad una nuova realtà. È tempo che la destra ritorni ad essere ancor più presente in questo momento di totale sbandamento e con il mio impegno dimostrerò che in questo partito c’è spazio per tutti, si ha la possibilità di ragionare, discutere e confrontare sul futuro del nostro territorio”. A dichiararlo è Cesare Mevoli.

Il Commissario Provinciale FDI

On. Ylenja LUCASELLI