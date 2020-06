Mercoledì 1 luglio alle ore 10.00, presso la sala “Agorà 1” di Tenuta Moreno (Mesagne), Federalberghi Brindisi organizza un incontro informativo sul tema “Bonus Vacanze” previsto dal “Decreto Rilancio” con un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni nelle strutture ricettive italiane. Per spiegare l’incentivo interverrà in videoconferenza la dott.ssa Federica Bonafaccia, responsabile dell’Ufficio legale e tributario di Federalberghi nazionale che ha seguito per la federazione tutto l’iter legislativo e il successivo accordo con l’Abi perché la misura abbia un ampio e tempestivo utilizzo.

La chiusura dell’incontro è prevista per le ore 13,00. Per motivi organizzativi e per meglio monitorare il rispetto delle misure di prevenzione è obbligatoria la conferma di partecipazione entro e non oltre le ore 20,00 di Martedì 30 giugno fornendo nome, cognome del partecipante nonchè struttura alberghiera che si rappresenta all’email: federalberghibrindisi@gmail.com

Si ricorda infine che i partecipanti saranno registrati all’ingresso è che sarà obbligatorio indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività nonchè la procedura di igienizzazione delle mani con soluzioni specifiche.

Federalberghi Brindisi