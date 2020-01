Oggi, martedì 7 gennaio, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli point Brindisi, in corso Umberto I n. 113, si terrà la presentazione del libro “Volti senza nome” di Federica Cappelli, edito da Abra Books. A dialogare con l’autrice sarà dottoressa Gabriella Gravili.

“Volti senza nome” è una raccolta di racconti fra loro indipendenti, per quanto riguarda le vicende trattate, caratterizzati da un unico fil rouge, la mancanza del criterio identificativo fondamentale per l’essere umano: il nome. Non si tratta di una caratteristica casuale: l’autrice vuole che il lettore non sia eccessivamente concentrato sul personaggio, in modo che si crei una dimensione in cui la storia narrata si caratterizzi come una vicenda attribuibile al vissuto di qualunque essere umano.

Un mondo soprattutto verosimile, quindi, fatto di esperienze collettive, che chiunque può far proprie.

Brindisi, 6 gennaio 2020