I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno tratto in arresto in flagranza di reato Cristian Spagnolo, 29enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella notte di ieri, l’uomo è stato controllato a bordo di un’autovettura e trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, suddivisa in otto involucri da circa 0,40 grammi ognuno, occultati nella tasca del giubbotto indossato. La conseguente perquisizione domiciliar ha consentito di rinvenire, all’interno di un armadio posto nel soggiorno, ancora un grammo di cocaina, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento della droga, il tutto sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, lo Spagnolo è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.