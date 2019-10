I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 20enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato a piedi sulla pubblica via per Contrada Montenegro mentre fumava uno spinello e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 10,40 grammi di marijuana, suddivisi in due bustine di plastica conservate nella tasca dei pantaloni indossati.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, in un cofanetto metallico nella sua camera da letto, un bilancino di precisione e ulteriori 67,43 grammi della medesima sostanza.

Lo stupefacente e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro.