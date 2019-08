Lunedì 26 agosto dalle 20.30 in poi, presso la Casina municipale alla Selva di Fasano, si terrà una festa con paella, sangria e anguria, i cui proventi serviranno all’associazione Quattrozampe nel Cuore, per aiutare i cani randagi del territorio ad essere accuditi nell’attesa di trovare una famiglia adottiva. Si ringraziano sin d’ora i gestori della Casina per la loro disponibilità nell’organizzazione dell’evento. Accorrete per mangiare dell’ottimo cibo, ascoltare buona musica nell’atmosfera della nostra collina e per contribuire alla realizzazione della nostra missione. L’unione si sa, fa sempre la forza.