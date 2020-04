Nella odierna mattinata il Questore di Brindisi, alla presenza del Prefetto, ha deposto una corona al monumento ai caduti. E’ stato un intimo momento di riflessione e raccoglimento che ha di fatto sostituito la celebrazione del 168 0 anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Quest’anno la nostra festa si è svolta lontano dai cittadini ma ancor più in questo periodo l’istituzione Polizia di Stato è vicina e in mezzo alla gente.

Non è risultato possibile da parte del Questore ringraziare, come avrebbe voluto, tutti i poliziotti per i tanti successi ottenuti in questo ultimo anno e per quello che fanno quotidianamente il più delle volte in maniera silenziosa.

L’impegno della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia ha contribuito a far deflettere ulteriormente il numero complessivo dei reati. ln particolare quelli di natura predatoria, i furti e le rapine, hanno conosciuto un rilevante decremento.

Il Questore di Brindisi, nell’esprimere la sua vicinanza a tutti i cittadini, raccomanda vivamente il rispetto della regola fondamentale di rimanere a casa, che mai, come in questo momento, è essenziale.

Nel prossimo fine settimana sono stati potenziati in tutta la provincia i servizi di controllo del territorio anche con il supporto di un elicottero dotato di telecamere che sorveglierà in particolare la fascia costiera.

COMUNICATO STAMPA QUESTURA DI BRINDISI