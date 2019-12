Dopo aver riqualificato per 13 anni diverse città italiane, finalmente approda a Brindisi Amazing Day – Block Party uno degli eventi di cultura Hip Hop più grandi d’Europa ideato da Mr. Wany artista brindisino di fama internazionale.

Nei giorni 27, 28 e 29 Dicembre presso la zona dell’Arena Eden al quartiere Bozzano street artist e writers riqualificheranno un muro dipinto nel 1993 ormai fatiscente. Il giorno 28 per convogliare tutte le discipline dell’hip hop brindisino sotto lo stesso tetto si terranno anche esibizioni di breakdance, contest di skateboard ed esibizioni di musica live.

_____________________________________________________

CRONO PROGRAMMA

• 27 si dipinge dalle ore 10:00 alle 20:00.

• 28 invece si inizia alle ore 10:00,

Dalle 10:00 alle 20:00 si dipinge e ci sarà musica.

Dalle 14:00 alle 17:00 musica e skate contest.

Dalle 17: alle 18:00 musica e break dance e DJscretch.

Dalle 18:00 alle ore 20:30 musica dal vivo.

• 29 si dipinge dalle ore 10:00 alle 20:00.

_____________________________________________________

DETTAGLI

Writing – Dj Scratch – Rap – BBoying – Skate

ON THE WALL (27-28-29)

LOST

BUZ

PATCH

DOES

EIGHT

GIOSE

NEKOS

ORGH

FRAN

SOZE

LOYD

KABO

MR.WANY

28 DICEMBRE

DJ SCRATCH SHOW

DJ ZORLAK – Resident

DMIND

DJ ANTONIO PALMA

SHOW CASE

MAGIKO

MIRO

BOB MARCELLEDDA

PIKYNIELLO

SEME

GIACOMO DAL PONT & NAIF

MOURI

FREE BBOY CYPHER

Non è una vera gara ma verrà comunque assegnato un premio da MR.WANY sù votazione popolare.

Il premio sarà su la Best bboy ATTITUDE! by REBELUTION Clothing.

SKATE CONTEST organizzato dal SALENTO FUN PARK

Sabato 28

Apertura iscrizioni dalle 14:00, inizio del contest alle 15:00.

Categorie UNDER 14 e OVER (minimo 3 iscritti per categoria).

Strutture: Bank, Rail, Graw Jump Ramp.

Giuria

STEFANO VALLETTA

ANGELO VERZINI aka MOCIO

I riders avranno a disposizione due run da 45″ per qualificarsi, e i finalisti si affronteranno nella Jam finale.

Premi

1-POSTO premio in denaro.

AD2019 Best Trick !

a seguire Game of skate.

Si ringrazia per il supporto:

LOOP

END POINT SHOP

REBELUTION CLOTHING

SALENTO FUN PARK

MAGIC TATTOO

CAG Paradiso

MIMMO SUMMA

TENUTE RUBINO

VALLE FIORITA

check:

www.theamazingart.com

Qui di seguito il video di una delle edizioni passate: