A poche ore dalla delicata trasferta che vedrà la Virtus Francavilla impegnata sul difficile campo del Potenza, giunge la firma sul contratto di concessione provvisoria tra Comune e società per lo Stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana.

Il contratto avrà durata limitata, sino all’espletamento della gara per la concessione pluriennale, così come stabilito dal Regolamento Comunale.

L’accordo consentirà di preservare la struttura da atti vandalici o da altre forme di danneggiamento.