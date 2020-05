Manifestazione Virtuale indetta dalla Fp Cgil Brindisi “FLASH MOB” dei lavoratori per il Direttore Generale Asl Brindisi.

Gli operatori della sanità Dell’ASL Brindisi hanno apprezzato la nota di chiarimento del Dg.

Come segno distensivo tutti insieme chiediamo ad direttore Generale di Partecipare a questo FLASH MOB.

I lavoratori, hanno deciso insieme alla FP CGIL di Brindisi di diffondere un messaggio significativo, che valorizzi la professionalità e l’impegno di ogni singolo elemento.

Questo flash mob è il racconto di chi si è impegnato quotidianamente per sconfiggere il covid.

I lavoratori chiedono al DG SI essere al loro fianco come un capitano di una grande nave di cui apprezza il valore, ma sopratutto chiedono di dare forza a questo messaggio di unione e rispetto riconoscendo a tutti quelli che pur non avendo un futuro certo si sono battuti con abnegazione e coraggio, come i precari, infermieri e oss.

All’unisono chiedono al DG di riconoscere da subito al personale in servizio proroga fino al requisito dei 36 mesi!

La FP Cgil ci mette la faccia con tutti i lavoratori. Noi con loro accudiamo e accarezziamo i pazienti lei partecipi alla nostra manifestazione virtuale per dimostrare chiaramente di essere dalla parte dei lavoratori.

Sia fiero di questi operatori della sanità della sanità ne sia ampiamente orgoglioso. Essi sono premurosi con i pazienti e molto competenti.

Rinnovi i nostri compagni di viaggio e proviamo vincere non solo contro il Virus ma anche contro il precariato.

Noi ci crediamo lei partecipando dimostrerà’ di credere in noi e di crederci con noi! Lavoratori e FP CGIL BRINDISI.