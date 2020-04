Paradossali le dichiarazioni rilasciate questa mattina dal PD Brindisi che anziché cercare riscontro nel proprio Sindaco, affinché si coordini con la ASL del capoluogo per far luce sull’accaduto nella rssa il focolare, pretende spiegazioni direttamente dai vertici della stessa asl.

Ieri pomeriggio Riccardo Rossi nella sua diretta Facebook aveva rassicurato la popolazione sulla situazione dei contagi presso la residenza per anziani, addirittura con tanto di specificazioni rispetto a parametri sanitari e condizioni mediche addentrandosi in un campo che certamente non gli compete.

Ci saremmo aspettati che fosse stato proprio lui, Rossi, a comunicare ai brindisini la volontà di procedere nella richiesta ufficiale di spiegazioni in merito alla ASL. Ci saremmo aspettati quindi una presa di posizione contro la cattiva gestione del governo regionale, imponendosi finalmente rispetto al ‘suo’ Emiliano a tutela dei cittadini di Brindisi.

Ciò non è evidentemente avvenuto. Lo conferma il comunicato stampa di questa mattina a firma PD.

Ci chiediamo perché il sindaco Rossi ancora una volta non attua una presa di coraggio esponendosi in prima persona, come giustamente fa un sindaco che possa essere definito tale, anziché far esporre ‘i suoi’ che peraltro sbagliano il target cui destinare le richieste.

Se da un lato il sindaco Rossi utilizza toni rassicuranti al limite della minimizzazione di ciò che sta accadendo al ‘Focolare’, dall’altro Cannalire si scaglia contro i vertici ASL che ricordo essere stati nominati dalla politica di Emiliano, suo presidente regionale e suo apicale di partito .

Forza Italia – Coordinamento di Brindisi