Le dichiarazioni del Presidente della Regione Puglia Emiliano relative all’aeroporto di Grottaglie sono gravissime e meritano una mobilitazione generale della comunità brindisina. Tentare in ogni modo di convincere vettori come Ryanair ad investire sullo scalo tarantino rappresenta un rischio gravissimo per l’aeroporto di Brindisi e, più in generale, per il sistema aeroportuale pugliese. Emiliano ha tradito i reali interessi di questa regione, svendendoli per meri scopi elettorali.

Oggi il Presidente ha un assessore tarantino e quindi spinge verso Grottaglie. E per far questo sacrifica Brindisi ed anche l’aeroporto della “sua” Bari. A questo punto, è importante sapere cosa ne pensa il sindaco Rossi e se è disposto a difendere Brindisi con ogni mezzo, anche a costo di sacrificare il suo idilliaco rapporto con Emiliano. La partita in gioco è troppo importante per incassare l’ennesimo silenzio. Quindi il primo cittadino risponda!

Roberto Cavalera, capogruppo Forza Italia Brindisi

Gianluca Quarta, consigliere comunale Forza Italia Brindisi

Ernestina Sicilia, commissario cittadino Forza Italia Brindisi