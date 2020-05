Nel corso delle periodiche operazioni di attribuzione e rinnovo degli incarichi politici, il Segretario Nazionale Onorevole Roberto Fiore ha confermato il Dott. Gianfranco Ribezzo nei Quadri direttivi di Forza Nuova e gli ha rinnovato gli incarichi di segretario provinciale di Brindisi e di Responsabile della sede di San Vito dei Normanni. “La riconferma del Dott. Gianfranco Ribezzo – ha dichiarato il Coordinatore Regionale per la Puglia Domenico Carlucci – premia l’impegno instancabile di un Professionista noto ed apprezzato per l’equilibrio, la serietà e l’integrità morale, che ha improntato ogni sua azione a sentimenti di sincero patriottismo e che ha contribuito in maniera determinante ad accrescere la presenza e la visibilità di Forza Nuova nel territorio pugliese e che ha realizzato importanti iniziative di sviluppo sociale a favore dei cittadini italiani in difficoltà economica”.

Unendosi al plauso espresso da Carlucci nei confronti del Dott. Gianfranco Ribezzo , l ‘Onorevole Fiore ha confermato il totale appoggio del Movimento per le prossime iniziative politiche che saranno presto attivate in Brindisi.

COMUNICATO STAMPA FORZA NUOVA