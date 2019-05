Prosegue l’azione dell’Amministrazione Comunale nella promozione dell’uso della bicicletta. La Giunta Comunale, su proposta degli Assessorati alla Mobilità Sostenibile e alle Attività Produttive, ha approvato l’avviso pubblico, rivolto alle imprese, “Adotta una bici – per un servizio diffuso di bike sharing”.

Il servizio di noleggio delle biciclette avrà lo scopo di favorire residenti e non, fornendo una alternativa semplice, accessibile e gratuita, all’uso dell’automobile.

Con l’avviso pubblico si invitano gli imprenditori e le imprenditrici a sponsorizzare l’acquisto delle city bike sul cui carter potranno apporre la pubblicità della propria azienda.

Secondo quanto deliberato le biciclette saranno noleggiabili gratuitamente in alcuni punti strategici della Città. Nelle intenzioni dell’Amministrazione la sponsorizzazione alimenterà ulteriormente la cultura della mobilità sostenibile e fornirà alla Città un ulteriore strumento di promozione turistica.

Le attività produttive interessate a partecipare al progetto potranno trovare tutte le informazioni sul sito istituzionale dell’ente.