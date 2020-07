La Giunta Comunale ha approvato i progetti di utilità sociale (PUC) e lo schema di convenzione con l’Ambito Territoriale di Francavilla Fontana per la definizione delle attività che dovranno svolgere i percettori del reddito di cittadinanza.

Le progettualità, volte al miglioramento della qualità dei servizi erogati dal Comune, si inseriscono negli ambiti di maggiore criticità nella gestione degli spazi comuni.

Il primo asse di interventi investirà la tutela dei beni pubblici con servizi di manutenzione delle aree attrezzate nei parchi e pulizia in luoghi di particolare interesse collettivo.

Il secondo progetto fornirà supporto agli uffici comunali con attività di accoglienza, catalogazione, pulizia, vigilanza e assistenza informativa.

Il welfare leggero sarà l’oggetto del terzo PUC con azioni di supporto alle persone con disabilità, bambini e anziani.

Non mancherà un intervento per la tutela del patrimonio artistico culturale con il coinvolgimento dell’utenza nell’allestimento di eventi culturali, distribuzione di materiale informativo e riordino del patrimonio librario dell’Ente.

Alla formazione sarà declinato il quinto asse di interventi con attività di supporto in laboratori didattici e doposcuola.

L’ultima area riguarderà l’ambiente con azioni di riqualificazione, manutenzione e pulizia di aree verdi, supporto nell’organizzazione di eventi di educazione ambientale e informazioni sulla raccolta differenziata.

Sulla base dei progetti indicati lo staff dell’Ambito Territoriale presieduto da Giuseppe Bellanova dovrà procedere ad individuare le figure idonee da inserire in ogni singola attività.

“Abbiamo completato la redazione dei progetti da affidare ai percettori del reddito di cittadinanza – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – grazie all’acquisizione di queste professionalità riusciremo ad intervenire con più sollecitudine in alcuni ambiti particolarmente critici per la nostra Città. I progetti di utilità sociale hanno anche lo scopo di valorizzare le professionalità delle persone che vivono con difficoltà questa fase economica complessa. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione con l’Ambito Territoriale di Francavilla Fontana e alle alte professionalità del suo staff. Ringrazio il presidente Giuseppe Bellanova per il sostegno e l’abnegazione dimostrata in questi mesi segnati dall’emergenza epidemiologica.”

Comune di Francavilla Fontana