I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi, unitamente ai militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine degli accertamenti, hanno tratto in arresto per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate in concorso, Antonio Scapecchi, 35enne e Daniele Spedicato, 34enne, entrambi del luogo.

In particolare, nel corso della notte, in Torchiarolo, lungo la SS 613 Lecce/Brindisi, l’equipaggio della Sezione Radiomobile, dopo aver rilevato due autovetture, una Fiat Punto e una Lancia Y, che procedevano in direzione Brindisi a forte velocità e a breve distanza l’una dall’altra, ha ingaggiato un inseguimento allertando la centrale operativa per richiedere ausilio.

Il dispositivo messo in atto ha permesso alla Sezione Radiomobile di fermare la Fiat Punto nei pressi dell’area di servizio Q8 sulla SS 613 con alla guida Spedicato, e alla pattuglia del Nucleo Investigativo di bloccare Scapecchi alla guida della Lancia Y, risultata asportata poco prima in Lecce, col blocchetto di accensione forzato per l’inserimento di un grimaldello.

All’interno della Fiat Punto, di proprietà di Spedicato, sono stati rinvenuti altri arnesi da scasso. L’autovettura Lancia Y è stata restituita al legittimo proprietario. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Brindisi.