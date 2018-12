Dopo un primo tempo in vantaggio e con il pallino del gioco in suo favore, il Brindisi nella seconda frazione, si fa intrappolare nella bagarre dei castellanetani e cede tre punti d’oro, piombando in zona playout.

Ottima partenza dei ragazzi di mr Di Serio, che al 6°minuto vanno in vantaggio con Macaolo, su punizione dal limite, ma la marcatura viene annullata per un blocco irregolare di Micia nella parte alta e opposta dell’area. Un minuto più tardi è ancora il Brindisi a realizzare, questa volta la marcatura è convalidata. Spagnolo rimette in gioco la sfera dall’angolo, calciando lungo la linea di porta, Cava raccoglie sul secondo palo e mette dentro. Momentaneo vantaggio degli ospiti che continuano a gestire le folate di gioco dei padroni di casa. Il gioco comincia a entrare nel vivo e si verifica qualche accenno di gioco maschio, tanto da indurre gli arbitri a fischiare falli, sia dall’una che dall’altra parte.

Al 9° minuto, Macaolo blocca involontariamente la palla in area, toccandola con un braccio, per gli arbitri non ci sono dubbi, tiro libero. Sul dischetto va Buttiglione che non sbaglia, riportando le squadre in parità.

Le due compagini continuano a garantire, gioco e spettacolo, per i numerosi tifosi accorsi al PalaTifo. Al 13°minuto, entrambe le squadre raggiungono il 5° fallo, ma non per questo abbassano i ritmi e l’intensità agonistica, anzi, continuano a fronteggiarsi a viso aperto, poiché la posta in palio e nessuno vuole mollare.

Gadaleto si supera con due strepitose parate che negano la gioia del goal, prima a Tomassini e poi a Cava. Anche De Carlo ha il suo bel da fare e non sfigura sicuramente, tanto che salva la propria porta in diverse occasioni, ma la sua prestazione si chiude al 18° minuto, quando è costretto a uscire per infortunio. Subentra Paradiso, che non fa rimpiangere la buona prestazione del suo compagno di squadra, mostrando attenzione e personalità in più di qualche intervento. A due secondi dal fischio di sirena, Cava e Spagnolo si ripetono, riproponendo la stessa azione della prima marcatura e chiudendo in vantaggio la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo i padroni di casa aumentano l’intensità di gioco, a volte con interventi anche al limite, ma sempre nel rispetto sportivo dell’avversario. Al 5° minuto, Favale fa esplodere il PalaTifo, portando al pareggio i suoi con una sforbiciata. All’8° minuto, Gadaleto si supera nuovamente, negando la gioia del goal a Macacolo che lo impegna con un gran tiro da fuori.

Al 9° minuto, al termine di un micidiale contropiede di Buttiglione, il quale attraversa tutto il campo, dribbla diversi avversari e calcia verso il secondo palo, dove l’accorrente Cassone, si fa trovare pronto e finalizza l’azione, portando in vantaggio i suoi e ribaltando le sorti dell’incontro che i brindisini stavo gestendo fino a quel momento.

Gli ospiti accusano il colpo e presi dal nervosismo per il gioco imposto dai padroni di casa, si lasciano andare a qualche episodio d’insofferenza, tanto che Spagnolo al 10° minuto, trattiene un avversario per la maglia, beccandosi il giallo e consentendo ai padroni di casa di calciare dal limite. Sulla sfera va Favale che becca l’unica colpevole distrazione della retroguardia brindisina, la quale consente alla sfera di farsi attraversare e infilarsi alla sinistra dell’estremo Paradiso. Risultato ribaltato e doppio vantaggio per i padroni di casa. Cava non ci sta e due minuti più tardi, accorcia le distanze con un fendente di punta che colpisce la base del palo alla sinistra di Gadaleto e s’infila in rete.

Al 13° minuto, gli animi si scaldano, l’arbitro grazia Cava, colpevole di trattenere un avversario per la maglia, era già ammonito e sarebbe stato il secondo giallo.

Conte su un ribaltamento di fronte e nel tentativo di recuperare su un avversario involato in rete, in scivolata entra sulla palla, salvando la sua squadra, ma non sono dello stesso avviso i padroni di casa, che vedendo il loro calciatore a terra, il quale aveva un po’ accentuato l’accaduto, si scagliano contro gli arbitri i quali sono costretti ad allontanare un dirigente di casa.

Il pubblico comincia a scaldarsi e sostenere la propria compagine che sorretta dall’esultanza, intensifica l’agonismo e la pressione sugli avversari. Al 14° minuto Conte, involontariamente, mette fine alle speranze di recuperare, deviando in rete con il petto, una palla parata, ma non trattenuta da Paradiso, su tiro di Buttiglione.

Fino alla fine è un intenso “assalto al fort apache”, con gli ospiti che cercano disperatamente di recuperare e i padroni di casa che cercano di gestire senza abbassare la guardia. Poco o nulla da segnalare, se non una continua sequenza di scorrettezze sportive da ambe le parti che spezzettano il gioco e consentono a tutti di rifiatare. Ultimo sussulto, in casa castellanetana, al 20° a pochi secondi dalla fine, Cava commette fallo nella propria area concedendo un tiro libero a Buttiglione, che si fa ipnotizzare dall’ottimo Paradiso. Il risultato non cambia e i padroni di casa festeggiano con l’aggancio in classifica dei brindisini, concludendo bene l’anno sportivo e concedendosi meno pressioni psicologiche in vista delle Final Eight di Coppa Italia, alle quali si sono classificati ai danni del Gioco Calcio tra Amici, prossimo avversario dei biancoazzurri.

Una sconfitta che risucchia i ragazzi di mr Di Serio sotto la linea di galleggiamento, in 12^ posizione, in coabitazione di Dream Team Palo del Colle e degli stessi Castellanetani, questi ultimi in questo momento hanno la meglio per differenza reti.

Senza l’impegno delle Final Eight di Coppa Italia, causa esclusione agli ottavi per mano del Trulli e Grotte, i brindisini, alla ripresa del campionato, dopo la pausa natalizia, sono attesi da un’altra sfida importante in chiave salvezza e dovranno affrontare gli Jonici del Gioco Calcio tra Amici Taranto, compagine in penultima posizione in classifica che lotta per uscire dalle sabbie mobili della classifica.

Prossimo appuntamento casalingo, martedi 08 Gennaio 2019 ore 21:00 Pala Da Vinci – 3^ giornata di ritorno, contro Gioco Calcio tra Amici Taranto. All’andata l’incontro finì in parità, con il risultato di 5 a 5.

Real Castellaneta

1 Ladiana (p), 2 Di Dio, 7 Sorino, 8 Favale (cap), 9 De Bellis, 10 Casamassima, 11 Buttiglione, 12 Cassone, 13 Masi, 17 Marra, 18 Trotolo, 26 Gadaleto (p). All. Lamanna.

Marcatori: Favale (2) 5° e 10° st; Buttiglione (1) 9° pt; Cassone (1) 9° st; Autogol di Conte al 14° st.

Ammoniti: Gadaleto, Trotolo, Favale, De Bellis e Casamassima.

Espulsi: Dirigente Di Pippa allontanato per proteste.

Futsal Brindisi

1 Paradiso (p), 2 Spagnolo, 3 Micia, 4 Macaolo, 5 Conte, 6 Morleo, 7 Cava, 8 Morici, 9 Taccone, 10 Tomassini (cap), 11 Romano, 13 De Carlo (p). All. Di Serio. Dir. Maggiore.

Marcatori: Cava (3) 7° e 20° del pt, 12° st.

Ammoniti: Spagnolo, Cava e De Carlo.

Espulsi: Tomassini, rosso diretto per proteste, direttamente dalla panchina.

02^ giornata di ritorno – Serie C1 – sabato 22 dicembre 18

Atletico Azzurri S. Rita – Azzurri Conversano 3 – 15

Gioco Calcio tra Amici – Eraclio Barletta 5 – 7

Just Mola – Futsal Andria 3 – 4

Real Castellaneta – FUTSAL BRINDISI 5 – 3

Audace Monopoli – Futsal Monte Sant’Angelo 5 – 3

Dream Team Paolo del Colle – Olympique Ostuni 5 – 3

Futsal Barletta – Polisp. Five Bitonto 2 – 2

San Ferdinando – Trulli e Grotte 7 – 7

Classifica

37 Eraclio Barletta;

33 Olympique Ostuni;

30 Futsal Barletta e Trulli e Grotte;

29 Futsal Andria *, Just Mola e Audace Monopoli;

27 Futsal Monte Sant’Angelo;

26 Polisp. Five Bitonto *;

25 Azzurri Conversano;

22 Real Castellaneta, FUTSAL BRINDISI e Dream Team Palo del Colle;

18 San Ferdinando;

8 Gioco Calcio tra Amici;

0 Atletico Azzurri S. Rita.

* Una partita in meno

03^ giornata di ritorno – Serie C1 – martedi 08 gennaio 19 ore 21:00

Atletico Azzurri S. Rita – Olympique Ostuni

Azzurri Conversano – Audace Monopoli

Futsal Andria – Dream Team Paolo del Colle

Futsal Brindisi – Gioco Calcio tra Amici

Futsal Monte Sant’Angelo – San Ferdinando

Just Mola – Futsal Barletta

Polisp. Five Bitonto – Eraclio Barletta

Trulli e Grotte – Real Castellaneta