Sarà la scrittrice Gabriella Genisi ad aprire la XXIV edizione della kermesse letteraria Un’emozione chiamata libro 2020.

L’appuntamento con Gabriella Genisi è in programma domani giovedì 25 giugno alle 21:00 nella splendida cornice del Chiostro di Palazzo San Francesco.

L’accesso al Chiostro sarà consentito ad un numero massimo di 90 persone e sarà filtrato dai volontari della protezione civile previa misurazione della temperatura corporea.

Gabriella Genisi presenterà il libro “I 4 cantoni” e dialogherà con Paola Cirasino dei Presìdi del Libro.

IL LIBRO. Con uno stile incalzante, Gabriella Genisi riesce a condensare molti temi nel nuovo romanzo dal titolo I quattro cantoni (Sonzogno, 2020). Tanti infatti sono i personaggi in pericolo do-po che un serial killer sta terrorizzando la città con uccisioni spettacolari di personaggi influenti, ritrovati cadaveri, ma con un’accurata messa in scena, che sembra alludere a quadri celebri… San Sebastiano alla colonna, la morte di Marat… Insomma l’assassino è un raffinato cultore di storia dell’arte, oltre ad esibire una ferocia spaventosa nei confronti delle sue vittime.

La commissaria Lolita, che è appena stata lasciata in modo imprevedibile dall’uomo di cui è inna-morata, Giancarlo Caruso, si trova sola, ad affrontare un mondo spietato di cui fanno parte anche i suoi stessi superiori che non esitano ad esautorarla dall’indagine. Solo i fedeli Esposito e Forte e l’amica giudice Marietta, sono al suo fianco.

C’è un po’ di tutto nel romanzo, porno pedofilia, razzismo, sgombero di campi rom, violenza indi-scriminata sulle donne, tutta la cronaca attuale viene trasformata abilmente in materiale narrativo che ci lascia attaccati alla pagina fino alla conclusione, forse un po’ immaginata, ma non del tutto scontata. I personaggi della storia sono ben costruiti, i dialoghi hanno un ottimo ritmo, le atmosfere della città, ritratta durante le feste di fine d’anno, rese con notevole efficacia.

Lolita è simpatica, intelligente, travolgente, estremamente femminile, con le sue autoreggenti e le gonne animalier, ma anche una fedele servitrice dello stato, determinata a rischiare anche la su stessa vita, oltre alla carriera, per fare giustizia; è una donna sensibile ai drammi causati da una politica razzista e sessista imboccata recentemente dalle forze politiche al potere.

Gabriella Genisi è nata e abita vicino al mare, a pochi chilometri da Bari. Ha scritto numerosi libri e ha inventato il personaggio di Lolita Lobosco, già protagonista di sette romanzi pubblicati da Son-zogno, che a breve diventeranno una serie televisiva: La circonferenza delle arance (2010), Giallo ciliegia (2011), Uva noir (2012), Gioco pericoloso (2014), Spaghetti all’Assassina (2015), Mare nero (2016) e Dopo tanta nebbia (2017). Per Rizzoli è uscito nel 2019 Pizzica amara.

