Nell’ambito del progetto “SPARC – Creativity Hubs for Sustainable Development Through The Valorization of Cultural Heritage Assets” finanziato con il Programma Interreg V-A Greece – Italy, il Teatro Pubblico Pugliese intende raccogliere Manifestazioni di Interesse da parte di imprese (singole ovvero organizzate in consorzi, reti, ecc.) interessate alla partecipazione ad un Workshop di Co-Design finalizzato alla creazione di una Piattaforma Regionale per la Promozione dei Prodotti Tipici dell’Agricoltura e dell’Artigianato Artistico della Puglia ed alla identificazione dei servizi necessari allo sviluppo della piattaforma di e-commerce.

Il workshop sarà condotto dai componenti del Creative Committèe del progetto SPARC:

Damiano Petruzzella, responsabile Start Up Imprese Innovative del CHIEAM Bari;

Angelo Cirone, Direttore del GAL SEB;

Paolo Ponzio, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari;

Michele Trimarchi, Docente di Economia della Cultura all’Università di Bologna.

Le imprese interessate all’utilizzo gratuito della Piattaforma Regionale per la Promozione dei Prodotti Tipici della Puglia possono inoltrare una manifestazione di interesse, debitamente compilata ed inviarla all’indirizzo info@galterredelprimitivo.it entro e non oltre le ore 12:00 del 31/07/2020.