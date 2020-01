Alla luce degli ultimi accadimenti, che coinvolgono il sito di GE Avio Aero di Brindisi, relativamente alla contrazione sul Motore LEAP-1B, in conseguenza dello stallo della produzione che BOEING ha dichiarato, per il velivolo 737 MAX, e in conseguenza dell’accordo del 27/12/2019 che la RSU di sito ha sottoscritto.

E’ necessario fare chiarezza, per fornire le corrette informazioni ai lavoratori che sono fortemente preoccupati anche alla luce di svariate informazioni che circolano in particolare sulle piattaforme dei vari social e su molti organi di informazione.

Riteniamo sia necessario richiedere incontro urgente con la direzione aziendale al fine di avviare un approfondimento sull’accaduto, per ricercare assieme le eventuali azioni correttive, per confermare la prospettiva di crescita dell’azienda, e le giuste aspettative dei lavoratori :

– stabilizzazione lavorative

– turnazione che garantisca il più possibile le modalità dei 20 turni.

– Investimenti.

La Fismic Confsal è fiduciosa che da un confronto serrato e costante con l’azienda e parti sindacali, si possano trovare soluzioni che minimizzino al massimo la congiuntura negativa delle attività legate alle commesse del Boeing motore LEAP-1B.

COMUNICATO SINDACALE Fismic Brindisi