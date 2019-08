La ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo si svolgerà a Taranto e, come già stabilito, per le competizioni di basket è stata scelta Brindisi come città ospitante. Nei prossimi mesi, inoltre anche altri sport potrebbero essere affidati a Brindisi.

“La rinascita di questo territorio – dichiara il sindaco Riccardo Rossi – deve passare anche attraverso i sani valori che lo sport trasmette alla nuove generazioni. Per questo sono particolarmente orgoglioso di aver nella nostra città una parte di queste competizioni, con giovani atleti provenienti da tutto il mondo. Confido che potremmo vivere un momento di grande insegnamento morale da questi giovani che con ambizione e sacrificio raggiungono obiettivi straordinari”.

Oggi a Patrasso c’è stata la proclamazione formale per Taranto che dal 13 al 22 giugno 2026 sarà protagonista della manifestazione internazionale grazie al dossier presentato a cui ha aderito anche Brindisi.

“La nostra città avrà enorme visibilità internazionale – ricorda l’assessore allo Sport Oreste Pinto – e ci auguriamo che arrivino anche finanziamenti per implementare l’impiantistica sportiva e la relativa viabilità.

A nome di tutta l’amministrazione comunale di Brindisi mi complimento con Taranto e sono davvero orgoglioso che Brindisi abbia rappresentato un importante tassello di questo risultato”.