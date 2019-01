L’Associazione Fai Antiracket Francavilla Fontana in collaborazione con l’Associazione “Mamadunia” e con il supporto dell’Amministrazione Comunale il giorno 9 gennaio alle ore 19,00 presso il Castello Imperiali, ha organizzato un incontro dibattito con Giovanni Impastato, autore del libro “Oltre i Cento Passi”.

Giovanni, fratello di Peppino ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978, ha raccolto il testimone del fratello, fa il punto della situazione delle mafie – e delle antimafie – in Italia, grazie anche all’ausilio dell’osservatorio di Casa Memoria e del Centro Impastato, da quarant’anni in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.

All’incontro interverranno il Sindaco di Francavilla Fontana, avv. Antonello Denuzzo, l’Assessore alla cultura Maria Angelotti, e la dottoressa Valentina Pierro, criminologa, referente per la Puglia di “Casa Memoria”.