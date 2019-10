Giovedi 10 ottobre alle ore 18:00 vernissage della Mostra “Da Picasso agli artisti contemporanei. Opere su carta” allestita nel Museo Archeologico “F. Ribezzo” di Brindisi e presentata dal curatore Paolo Levi, critico d’arte, e dall’arch. Emilia Mannozzi, direttrice del Polo Biblio-museale di Brindisi.

L’evento espositivo rivela un mondo espressivo di colori e segni, di composizioni chiuse e concluse, ma anche di bozzetti, schizzi, disegni preparatori: essi sono la sintesi poetica e immediata di artisti che esprimono con tratti semplici, ma di profondo contenuto, i loro sentimenti, le loro emozioni.

La prima sezione del percorso espositivo è dedicata in modo essenziale e mirato a lavori dei Maestri Storici del Novecento e guarda – non casualmente – alle ricerche su carta di Artisti Storici. Il primo fra tutti è Pablo Picasso: le sue composizioni qui presentate sono grafiche seriali nate da matrici dei suoi disegni. Di altri Maestri del secolo scorso, come Guttuso, Migneco, Sassu e Fiume, sono esposti soprattutto disegni, quindi pezzi unici.

In continuità con il passato, nella seconda sezione sono invece esposti i lavori di trenta artisti contemporanei, scelti dal curatore Paolo Levi. Il significato di questo incontro generazionale è l’affermazione di una continuità nella ricerca e nella sperimentazione. La bellezza del disegno, dell’incisione, dell’immagine fotografica rielaborata a mano e quindi irripetibile, si trasmuta qui in un racconto intimistico, infine in un piacere che non sempre la pittura riesce a trasmettere all’osservatore.

La mostra sarà visitabile dal 10 al 31 0ttobre 2019.

Museo Archeologico “F. Ribezzo”

Piazza Duomo n. 7 – 72100 Brindisi

Dal lunedì al venerdì ore 08:00 – 16:30

Sabato e domenica secondo calendario aperture straordinarie

Info: 0831/544257