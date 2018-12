“Natale a passo di danza” è il titolo della rassegna che vedrà in scena giovedì 13 dicembre, a partire dalle ore 18.30, presso il Cinema Teatro Italia di Francavilla Fontana (BR), le scuole di danza e ballo della città brindisina.

Un evento inserito nella vasta e variegata programmazione natalizia “E Natale sia”, pensata dal comitato Festa insieme dall’amministrazione comunale per offrire alla cittadinanza momenti di svago e celebrativi per tutto il periodo natalizio.

In particolare, “Natale a passo di danza” nasce all’insegna della condivisione del fare e dell’essere comunità, unendo in un’unica iniziativa diverse scuole di ballo e danza conosciute sul territorio per le loro attività. È proprio questo senso di condivisione, secondo L’Assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Francavilla Fontana, Maria Angelotti, il filo conduttore del cartellone natalizio e della manifestazione artistica dell’intera serata dedicata proprio alla danza. Tutti i ballerini, insieme sul palco, daranno prova del loro talento attraverso performances artistiche coinvolgenti che, seppur differenti, regaleranno di certo al pubblico un bel momento di arte e sport.

Uno spettacolo che dimostrerà, inoltre, il decisivo spirito di collaborazione instauratosi tra le varie associazioni partecipanti che hanno sposato subito e con entusiasmo l’idea offerta loro dall’amministrazione comunale della propria città.

Saranno ben undici le scuole di danza ad esibirsi, tra queste La Isla del Caribe di Pino Carriere, Viviana Latin Group di Viviana Miano, L’amour pour la dance di Francesco Sgura, Life Core Fit di Luciana Fino, Lively Dance Academy di Rosy Rodia, New Star di Marianna Ciciriello, Ginnastica Francavilla della Famiglia Iaia, GS Dance Academy di Giuseppe Sportillo, ICOS Sporting Club di Carmela Vellotti, New Excelsior e Gioco & Danza di Rosa Gemma.