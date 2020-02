Clara Nubile torna in Caffetteria Letteraria Nervegna il 20 Febbraio per presentare il suo libro di poesie “Gli imperfetti”, edito Besa. A dialogare con l’autrice Mimmo Tardio. Appuntamento alle ore 18.30, in collaborazione con Società Dante Alighieri Brindisi . Media Partner dell’attività letteraria Idea Radio.

Poesie in versi liberi scritte tra Appennino romagnolo d’autunno, India e Thailandia; in cui il viaggio diventa un pretesto per intrecciare culture, suggestioni e versi, in una sorta di foresta universale animata e popolata da creature diverse, in cui le “briciole di Pollicino” sono le tracce lasciate dal lupo sull’Appennino o un topo albino in una metropoli orribile e meravigliosa come sa essere Bombay, o uno spirito thai o un passante qualsiasi a Chiang Mai in Thailandia.

Gli animali, o le creature diverse, sono i protagonisti assoluti di questa raccolta poetica; e gli imperfetti sono in realtà gli esseri umani. La prospettiva è quindi sfalsata e ci ritroviamo paradossalmente a usare i sensi nascosti, o le nostre memorie ancestrali, quando abitavamo una vita immaginifica simile a un sogno dai colori vividi e fantastici.

quando avevi sentito

l’ululato del lupo –

tra le nuvole arboree e la luna ammuffita –

eri rimasta disorientata

ingufita

per l’ampiezza radiosa

delle sue orecchie.

Perché era stato il lupo

ad aver udito –

a placche lucenti di distanza –

il tuo respiro,

malfermo,

piccolo

fottuto

imperfetto.

Ci ritroviamo privi di corpo, o capaci di percorrere distanze minime con le zampette di un animale per ritrovare noi stessi, capovolti ma più veri. Nella foresta poetica di questa raccolta, tutte gli esseri viventi, reali o immaginari, trovano una lingua feroce e comune: quella del cuore, dell’infinito e della poesia stessa, o delle ombre che siamo stati e saremo. Null’altro che tracce indistinguibili.