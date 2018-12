La Caffetteria Letteraria Nervegna, in sintonia con gli intenti di sostegno alla lettura di Inchiostro di Puglia, i quali intenti sono sposati e condivisi dalla stessa Caffetteria, è lieta di invitarvi alle letture Shakesperiane che si terranno presso le sale di Caffetteria Letteraria, in Palazzo Nervegna, giovedì 20 Dicembre alle ore 19.00.

Le letture sono a cura del Gruppo di Lettura “Insieme per leggere di Brindisi”, nelle voci di Angelo Antelmi, Mario Montinaro, Mario Meo, Anna Maria Calabrese, Marina Samarelli, Piera Di Falco e Francesca Romana Intiglietta (coordinatrice di Caffetteria).

Le letture saranno accompagnate da cioccolata calda o altro tipo di bevanda di caffetteria e dolci di Caffetteria Letteraria Nervegna.

Il costo dell’attività letteraria è di 6,00 euro a persona.

Prenotazioni e informazioni al numero 347.6207390