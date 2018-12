Con i rispettivi campionati fermi per le festività natalizie, Futsal Brindisi e Galaxy Basket Brindisi, hanno voluto regalare, grazie alla collaborazione dell’Enel S.p.a. e del Comune di Brindisi, alcuni momenti di gioia e spensieratezza ai ragazzi dell’A.I.P.D. e dell’A.s.d. Giochiamo Insieme.

Il Natale è il periodo migliore per ricordarsi di essere buoni e voltare lo sguardo verso le persone più bisognose.

Molto spesso, presi dai nostri impegni quotidiani, rivolgiamo loro solo un piccolo pensiero, non facendo nulla di concreto che potrebbe contribuire a coinvolgerli attivamente, rendendoli felici e facendoli sentire meno soli ed emarginati.

Lo Sport e l’Integrazione è stato il binomio che ha animato la Giornata Solidale voluta dalle società sportive brindisine, Futsal e Galaxy con la collaborazione dell’Enel S.p.a. e la partecipazione dell’A.I.P.D. (Associazione Italiana Persone Down) e dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Giochiamo Insieme.

Sabato 29 dicembre, sul campo da gioco della palestra della Scuola Media “Leonardo Da Vinci” di Brindisi, abituale sede degli incontri casalinghi delle società organizzatrici, i ragazzi delle due associazioni invitate a partecipare, si sono cimentati in formazioni miste, prima in un incontro di calcio a 5 e poi in una partita di basket.



A conclusione delle attività ludiche, Davide Leone, Presidente dell’A.s.d. Futsal Brindisi e Antonio Manfreda, Dirigente dell’A.s.d. Galaxy Brindisi Basket, hanno voluto donare alle Associazioni intervenute, una targa ricordo, con l’augurio che tale esperienza possa ripetersi nel tempo, magari coinvolgendo anche altre realtà sportive del territorio e che la stessa abbia contribuito all’abbattimento di un ulteriore mattoncino di quel muro di pregiudizi e indifferenza, che avvolge la mente umana.

Alla manifestazione hanno partecipato premiando gli intervenuti:

il Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi;

l’Assessore allo Sport, Oreste Pinto;

Il Responsabile Affari Territoriali di Enel S.p.a., Angelo Di Giovine;

Il Responsabile delle Relazioni Esterne di Enel S.p.a., Massimo Fittipaldi;

l’Arbitro di Serie A di Calcio, Marco Di Bello.