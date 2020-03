Il sangue si consuma, il bisogno resta ed in questo periodo si sta’ assistendo ad un calo delle donazioni. per questo il Gruppo Fratres San Lorenzo da Brindisi ODV, un’associazione di volontari di ispirazione cristiana che crede nell’importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità, si è fatto promotore di una raccolta di sangue che avverrà domenica 22 marzo dalle 7,45 alle 12, presso Trasfusionale dell’Ospedale “Perrino”.

Si può donare in totale sicurezza, si pensi che è stato definito, all’interno dell’Ospedale, un percorso dedicato ai donatori, ma bisogna farlo rispettando quelle che sono le disposizioni in termini di distanziamento per cui l’invito, per programmare l’afflusso, è di prenotare la propria donazione; per questa iniziativa si può prenotare la donazione al numero 347 0003774 oppure contattandoci tramite Facebook (“San Lorenzo da Brindisi”).

Ricordiamo che per donare è necessario essere maggiorenni, in buona salute, non aver assunto farmaci nel periodo precedente la donazione (es. antibiotici, antinfiammatori), non aver fatto di recente interventi chirurgici , piercing e tatuaggi ed occorre presentarsi a digiuno, è permessa una piccola colazione (un caffè o un thè o un frutto o un paio di fette biscottare o un paio di biscotti secchi (l’importante è non ingerire latte e/o derivati).

Inoltre, in questo particolare momento, è necessario che il donatore si sottoponga ad un pre-triage rispondendo a delle domande riportate su di un algoritmo del Centro Nazionale Sangue ,condiviso con il CIVIS (Comitato Interassociativo di Volontariato), in merito, ad esempio, alla presenza di temperatura maggiore di 37,5°, tosse o difficoltà a respirare o contatti, nei 14 giorni precedenti la donazione, con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-COV-2.

Ricordiamo, infine, che come riportato anche dal Ministero della Salute, uscire di casa per andare a donare il sangue (le attività di donazione del sangue e degli emocomponenti sono Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanitaria) rientrano tra gli spostamenti di necessità inclusi nelle recenti restrizioni decise dal Governo per contrastare l’epidemia da infezione da Corona Virus.

Gruppo Fratres San Lorenzo da Brindisi ODV