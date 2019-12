Telekom Baskets Bonn-Happy Casa Brindisi: 101-93 (25-20; 46-52; 65-70; 101-93)

TELEKOM: Saibou 7, Mc Kinney Jones 10, Subotic 15, Frazier 11, DiLeo 14, Breunig 8, Polas Bartolo 4, Binapfl , Simons 15, Zimmermann 12, Lischka 1, De Oliveira 2. All.: Pach.

HAPPY CASA: Brown 9, Banks 18, Zanelli 7, Iannuzzi 9, Gaspardo 2, Campogrande 6, Thompson 12, Stone 30, Ikangi ne, Cattapan ne. All.: Vitucci.

Arbitri: Nicolas Maestre (FRA) – Martin Vulic (CRO) – Ilias Kounelles (CYP).

Note: Tiri liberi: Bonn 12/16, Brindisi 9/10. Perc. tiro: Bonn 41/73 (7/25 da tre, ro 11, rd 32), Brindisi 35/80 (14/39 da tre, ro 11, rd 23). Fallo tecnico: Polas Bartolo (BN) al 16’ (40-39). Fallo antisportivo: Gaspardo (BR) al 20’ (44-50), Brown (BR) al 39’ (94-87).

Happy Casa Brindisi fiuta l’odore del primo blitz esterno in Basketball Champions League ma sul più bello si vede sfilare la prima vittoria in trasferta per opera dei tedeschi del Telekom Baskets Bonn, cinici e lucidi nell’ultimo parziale decisivo ai fini del match.

I ragazzi di coach Vitucci rispondono colpo su colpo per più di 35 minuti, comandando per gran parte del match l’incontro alternando vari protagonisti. Stone si erge a primo violino collezionando ben 30 punti a referto (4/9 da 2 e 6/11 da 3). Banks va a fiammate e con tre triple consecutive nel terzo quarto costruisce il massimo vantaggio della gara sul 61-70. Il Bonn tira fuori orgoglio e giocate di vitale importanza per un maxi break di 17-4, a cavallo tra terzo quarto e ultimo periodo, spezzando l’equilibrio della contesa. Zimmerman è inarrestabile sotto canestro, DiLeo e Frazier combinano bene in regia e la Happy Casa è costretta ad abdicare nonostante la buona reazione condotta da Ianuzzi (6 punti consecutivi nell’ultimo quarto).

I biancoazzurri sono attesi nel weekend da una nuova trasferta, la terza consecutiva tra campionato e Champions League. Si torna a Bologna, per affrontare domenica alle ore 17:30 la Pompea Fortitudo. Dopo la sosta natalizia, il prossimo turno di BCL è previsto mercoledì 8 gennaio nel turno casalingo al PalaPentassuglia contro i francesi di Dijon.

