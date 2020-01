In occasione del prossimo match casalingo di Basketball Champions League, in programma martedì 21 gennaio alle ore 20:30 contro il PAOK Salonicco, sarà possibile acquistare in anteprima il calendario 2020 di clownterapy realizzato con le foto scattate all’interno del reparto pediatria dell’Ospedale “A. Perrino” assieme ai giocatori della Happy Casa Brindisi.

La Clown Terapia nasce per portare il sorriso negli ospedali, migliorando l’umore dei pazienti e aiutando il lavoro di medici e infermieri. Questa tecnica, ispirata alle teorie del medico e scrittore americano Patch Adams, è entrata nel Reparto Pediatria dell’Ospedale “A.Perrino” di Brindisi nel 2007 e nel 2012 è nata la SICLOT, Scuola Internazionale di Clown & Clown Terapia, la cui mission è formare in modo professionale nuovi clown terapeuti che faranno assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante le fasi dell’ospedalizzazione, creando relazioni umane e gioia di vivere.

Il calendario nasce, da diversi anni oramai, con l’idea di sensibilizzare l’opinione pubblica sul grande servizio che il team di clownterapy offre ai piccoli ricoverati di pediatria (e non solo), ogni giorno, in modo del tutto gratuito e volontario.

Il calendario è stato realizzato in collaborazione con la Galleria Auchan Mesagne, Ciccio Riccio e Brindisi Report, e quest’anno con la preziosa collaborazione della Happy Casa Brindisi, con le foto a cura di Vincenzo Tasco.

Presso lo stand allestito all’ingresso del parterre, durante il pre partita, l’intervallo lungo e a fine partita, sarà possibile acquistare dietro un’offerta volontaria e non obbligatoria, il calendario 2020 per sovvenzionare il team di clownterapy.

Un bellissimo gesto per un ricordo magnifico e un sorriso vitale. Vi aspettiamo martedì sera al PalaPentassuglia.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi