Tra conferme e volti nuovi, la stagione sportiva 2019/2020 della Happy Casa Brindisi comincia, giorno dopo giorno, a prendere sempre più forma.

In queste ore il team biancoazzurro, a seguito del raduno iniziato lunedì scorso, è in palestra per svolgere e completare la prima settimana di lavoro atletico e fisico sotto la guida del preparatore Marco Sist e dello staff tecnico della Happy Casa.

Una nuova stagione ricca di impegni e appuntamenti: tra regular season di Lega A, fase a gironi della FIBA Basketball Champions League e la Supercoppa Italiana di Bari saranno infatti almeno 48 le partite ufficiali che la squadra affronterà nel suo percorso stagionale.

Questa è la numerazione scelta dai giocatori biancoazzurri per la stagione sportiva 2019/2020:

#00 – John Brown III

#0 – Adrian Banks

#1 – Kelvin Martin

#6 – Alessandro Zanelli

#7 – Antonio Iannuzzi

#10 – Raphael Gaspardo

#12 – Luca Campogrande

#15 – Darius Thompson

#18 – Riccardo Cattapan

#33 – Tyler Stone

#35 – Iris Ikangi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi