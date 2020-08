Lunedì 31 agosto sarà il giorno della presentazione ufficiale della Happy Casa Brindisi 2020/21.

La stagione della ripartenza, dopo sei lunghissimi mesi di attesa e astinenza dalla pallacanestro giocata.

L’evento, che si terrà presso il PalaPentassuglia a porte chiuse a tutela della salute del gruppo squadra, sarà visibile in diretta esclusiva sull’emittente televisiva Canale 85 – media partner NBB – a partire dalle ore 19.15.

Diretta televisiva sul canale 85 del digitale terrestre, in live streaming sul sito www.canale85.it e in diretta simultanea sui profili ufficiali Facebook Happy Casa Brindisi e Canale 85.

Il collegamento avrà inizio alle ore 19:15 per introdurre i temi della presentazione e dell’imminente inizio della nuova stagione sportiva, ufficialmente al via giovedì 3 settembre in occasione della prima giornata della Eurosport Supercoppa Italiana 2020.

A condurre la serata il giornalista Mino Taveri, storica voce del basket biancoazzurro e Direttore di redazione Sport Mediaset. Al suo fianco si alterneranno i protagonisti della Happy Casa Brindisi 2020/21 dalla dirigenza alla prima squadra.

Un evento che tutti i tifosi e appassionati biancoazzurri potranno seguire in diretta grazie all’impegno dell’emittente televisiva Canale 85. Televisioni, computer e smartphone sintonizzati lunedì 31 agosto a partire dalle ore 19.15.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi