Cantine PaoloLeo, Gold Sponsor della Happy Casa Brindisi, sarà il match sponsor della prossima partita di campionato in programma domenica 28 aprile al PalaPentassuglia contro l’Alma Trieste.

Un vero e proprio big match da vivere con tutto l’entusiasmo e il calore del pubblico biancoazzurro, pronto a gremire in ogni ordine di posti gli spalti del palasport. Per l’occasione il Gold Sponsor caratterizzerà con il proprio marchio l’intera serata, attraverso varie iniziative cui saranno coinvolti anche i supporters brindisini.

Nata dall’idea imprenditoriale di Paolo Leo, titolare della storica cantina che porta il suo nome, situata nel cuore del Salento – Via Tuturano 21 San Donaci (BR) -, oggi è un’azienda capace di produrre vini di alta qualità con una linea di imbottigliamento completamente automatizzata (pari a 6000 bottiglie l’ora) tale da garantire la rintracciabilità e certificazione del prodotto.

Nascono così vini come “Orfeo”, negroamaro in purezza, e “Fiore di Vigna”, primitivo in purezza, entrambi ad Indicazione Geografica Tipica, che continuano a ricevere consensi ai concorsi nazionali a cui partecipano e ad essere recensiti sulle migliori guide enologiche.

La missione dell’azienda ‘Cantine Paolo Leo’ è rimasta immutata nel tempo: offrire ai consumatori vini che rispecchino nel loro corpo gli odori, i sapori ed il carattere della terra di Puglia da cui traggono origine.

Nel corso della stagione l’azienda ha prodotto un vino negramaro ‘special edition’ dal nome suggestivo e simbolico: “Elio”, in onore di Big Elio Pentassuglia.

Pronti a vivere una domenica di grande spettacolo dentro e fuori dal parquet di gioco. Happy Casa Brindisi & Cantine Paolo Leo vi aspettano con grande entusiasmo al PalaPentassuglia. Palla a due ore 19.30.

Domenica 28 aprile, in occasione della partita della New Basket Brindisi, si ricorda che sarà attivo il servizio di navetta gratuito. La partenza è prevista alle 18.30 dal ca-polinea in via Benedetto Brin, nei pressi dello stadio.

Queste le fermate programmate per l’andata: Via B. Brin – Stadio – Capolinea; Via N. Brandi – Angolo Via Zanella (Semaforo); Via Prov. San Vito – Angolo Via Osanna; Via Bastioni Carlo V – Stazione FF.S.; Via Spalato; Viale Moro – Scuola Marzabotto; Viale Moro – Angolo Via Irpinia; Via Sant’Angelo – Angolo Via Gerolamo; Palapentassuglia.

Per il ritorno: Palapentassuglia; Via Sant’Angelo – Angolo Via Gerolamo; Viale Moro – Angolo Via Irpinia; Viale Moro – Scuola Marzabotto; Via Bastioni Carlo V – Stazione FF.S.; Via Spalato, Via Prov. San Vito – Minnuta; Via N. Brandi – Angolo Via Zanella (Semaforo); Via B. Brin – Stadio – Capolinea.

Per il ritorno, la partenza dal Palapentassuglia è prevista 15 minuti dopo la fine della partita.