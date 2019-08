Happy Casa Brindisi comincia con il piede giusto la preseason 2019/2020 con la vittoria all’esordio contro la Virtus Segafredo Bologna con il punteggio di 85 a 78 in suo favore. Un diesel la squadra biancoazzurra, contratta nei primi minuti subendo un break di 13-3 e di 24-16 alla fine del primo tempo, ma in grande crescita nell’arco di tutto il resto della partita mostrando subito una pronta reazione e voglia di vincere anche in precampionato. Ingredienti che rappresentano la base della squadra allestita dai dirigenti e allenata da coach Frank Vitucci.

È Gamble (21 punti) a far la voce grossa sotto canestro a inizio match per la Virtus. La pronta reazione della Happy Casa parte dal positivo Thompson (top scorer dei suoi a 18 punti con 7/7 da 2, 1/3 da 3 e 1/1 ai liberi più 4 assist), playmaker chiamato a far gli straordinari vista l’assenza di Zanelli fermo ai box precauzionalmente dopo un fastidio accusat nella rifinitura pre partenza per Lignano. Nel secondo quarto Brindisi scalda la mano dalla lunga distanza e grazie alle triple di Banks (14 pt) e Campogrande (3/5 al tiro da fuori) mette il muso avanti sul 43-46 di fine primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi John Brown (17 punti e 5 rimbalzi) comincia a salire sugli scudi con le sue solite giocate di pura classe ed energia e la Happy Casa allunga fino a sfiorare la doppia cifra di vantaggio (60-67 al 30’). Frank Vitucci concede spazio a tutti i 10 uomini disponibili in rotazione e nel momento decisivo del match Gaspardo (8pt + 7rmb) con una stoppata e il gioco da tre punti realizzato permette alla Happy Casa di andare sul +11. La giocata in penetrazione di Thompson regala il massimo vantaggio sul 67-81 a 3 minuti dalla fine ed esprime i titoli di coda all’incontro.

Domani alle 20.15 la finalissima della Lignano BH Cup 2019 contro la vincente della seconda semifinale tra l’Umana Reyer Venezia e l’Apu Old Wild West Udine in programma in serata.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna- Happy Casa Brindisi: 78-85 (24-16; 43-46; 60-67; 78-85)

SEGAFREDO: Gaines 21, Pajola, Baldi Rossi 9, Markovic, Radic 4, Peterson, Paunic, Cournooh 6, Hunter 5, Weems 12, Gamble 21. All. Bjedov.

HAPPY CASA: Banks 14, Brown 17, Martin 6, Iannuzzi 2, Gaspardo 8, Campogrande 9, Thompson 18, Cattapan 2, Stone 7, Ikangi 2. All.: Vitucci.